日本媒體今（14）日報導，阪神虎隊用2年675萬美元的價碼與守護神蘇亞雷茲（Robert Suarez）續約2年。而他今年出賽51場，投52.1局，戰績3勝1敗8中繼25救援，自責分率2.24，拿下中央聯盟救援王，投球內容穩定。雖然沒在美國職棒打過球，卻引起大聯盟球團的興趣，阪神只好花重金留住他。

委內瑞拉籍的蘇亞雷茲2016年就從墨西哥聯盟轉戰日職，並加入軟銀鷹隊，戰績2勝6敗26中繼1救援、自責分率3.19，表現不錯。隔年入選2017年世界棒球經典賽委內瑞拉隊，可惜接著便動了韌帶置換手術，休息一整個球季。

2018年、19年蘇亞雷茲重返軟銀鷹隊效力，不過表現大不如前，轉任先發也一勝難求，遭到球團釋出。幸好阪神隊覺得他還可用，花8000萬日圓網羅他，剛好原本的守護神藤川球兒表現不佳，由蘇亞雷茲接手，果然令人刮目相看。這次阪神是用相當於2年7億2000萬日圓的價碼才留下他；而有了蘇亞雷茲關門，陳偉殷明年投入阪神，後防應該沒問題。

日媒指出，阪神隊補強動作不斷，除了陳偉殷、蘇亞雷茲，日前已簽下韓職年度MVP，全壘打、打點「雙冠王」小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）。另據韓媒報導，斗山熊隊今年戰績20勝2敗、自責分率2.54的洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），與阪神也已經談得差不多了；如果合約敲定，阪神明年真是如虎添翼。

(中時 )