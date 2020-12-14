看來年僅19歲的今年選秀探花「球弟」拉梅洛鮑爾，已經把自己當作暴發戶了！先前才在社群媒體公開炫耀自己裝上價值連城的鑽石牙套，球弟14日又被爆出，他已經買下NFL新英格蘭愛國者明星四分衛牛頓位於夏洛特市區的豪宅。

或許拉梅洛鮑爾擁有足夠的錢可以這樣奢侈，畢竟他跟黃蜂簽下4年價值3560萬美元的新秀合約，確實已經變成一名小富豪，但是如今他不僅裝上鑽石牙套炫富，還買下至少價值百萬美元的豪宅，擺明就是花錢如流水，一點也不手軟。

畢竟拉梅洛鮑爾來自聲名狼藉的「球爸」拉瓦爾家族，連20歲都還沒滿就做出這些炫富行為，或許無須太過意外，只是過往出現那麼多的NBA球員宣告破產事件，球弟如今這種作法，無疑是在做出最錯誤的示範，但他自己根本不以為意。

攤開拉梅洛鮑爾在生涯首場熱身賽的表現，儘管他拿4助攻、10籃板，且出現一些漂亮妙傳助攻，但他全場5投0中、得分掛蛋的離譜進攻表現，令人不禁擔心經常在NBA選秀會上看走眼的黃蜂老闆「飛人」喬丹，這次是否再次押錯寶了？

(中時 )