前立法院長王金平13日意外現身，與國民黨主席江啟臣等人歡度黨慶活動，遭外界視為力挺江啟臣的意味明顯。對此，港媒認為，王金平現身，除看好江連任外，恐怕也嗅出「討厭民進黨」再起的氛圍。

據香港媒體《中評社》報導，江啟臣當選黨主席，正是國民黨內氣勢最低迷之時，不管國民黨打什麼議題似乎都沒用，但當國民黨將火力集中在攸關百姓民生的食安議題，及關乎言論自由的中天關台事件後，慢慢得到民眾支持，也撐起不少國民黨支持度，將其士氣再度凝結起來。

在此環境下，王金平力挺江啟臣，除嗅出民間討厭民進黨的氛圍再起，也應是看準天時地利人和都在江啟臣身上。反觀，有心想競逐黨主席的藍營其他有志之士，現恐怕要重新評估甚至提前暖身、準備行動才行。

目前社會討厭民進黨的氛圍已再度成形。《中國時報》社論日前曾指出，總統蔡英文自第二任期以來，從萊豬案到中天案，專斷的決策過程正在失去民心，此外，民進黨選後迫不及待出現的派系分贓與內鬥，同樣讓社會深惡痛絕。從目前反映的民氣來看，可以感受到如同2017至2018年般的「討厭民進黨」氛圍正在形成。

(中時新聞網)