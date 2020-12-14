行政院長蘇貞昌昨（13）日拿三倍券買漫畫要送孫女，沒想到卻被發現店員結帳時竟打統編，蘇貞昌今表示不知情，「不知道有人多事」，強調不會報公帳。對此，國民黨立委陳玉珍酸說，比起先前丁怡銘買牛肉麵打統編，蘇貞昌比較強，教大家如何把三倍券變成3倍的用法。

三倍券使用期限至年底，蘇貞昌為呼籲國人盡快領用，昨特別拿了家中的三倍券買漫畫要送孫女，沒想到卻被抓包結帳時打統編，引發爭議。行政院祕書長李孟諺趕緊出面滅火，強調是交際科同仁事先提供政院資訊給店家，蘇揆並不知情。蘇今受訪時也說，不知道有人多事，多此一舉打了統編，強調不會報公帳，不用拿此作文章。

行政院長蘇貞昌買漫畫打統編被抓包，國民黨立委陳玉珍狠酸。（圖／中天電視YouTube）

民進黨立委蘇巧慧也替父親緩頰，指出三倍券快到期了，要買漫畫送孫女，從來沒想過要報帳，且在全國人面前買漫畫送家人，依法也不能報帳，也不會想要這麼做，不過全國政務官接下來會對統編、發票特別注意，至於行政院統編怎麼打上去的，要問相關人員。

對此，陳玉珍酸說，院長在教大家正確用法，三倍券的「3倍」用法，雖然蘇沒有交代要打統編，但其他人的習慣可能是「國家就是我家的」，先打統編的心態，且之前才發生丁怡銘事件，此次再把責任推給下面的人，有過都是屬下去扛。

陳玉珍認為，會不會請款是個議題，在大家看不到的角落，有多少發票打了統編是這樣去請款的，在丁怡銘打統編時，都已經造成那麼大的風波，把國家當自己家，不要說不會去請款，因為已經被抓到了，「是未遂」。

(中時新聞網)