前身為金礦咖啡、去年轉手由富士康廣告集團接手的「士達衛IT’S DAVID」無預警倒閉，員工錯愕被通知公司倒閉，只做到13日為止。高市勞工局初步調查，總公司登記地在台中潭子區，為台中市府所管轄，但業者在12月10日才通報地方主管機關，違反《大量解雇勞工法》規定需在60天前通報，依法最重可罰50萬元。

高市勞工局指出，「士達衛」全台公司登記地在台中潭子區，台中3家、台南1家、高雄7家門市，總計11家，業者在12月10日向台中勞工局通報解雇118人，陸續分6批解雇，其中高雄有67人。

勞工局表示，後續關切公司有無積欠員工薪資、無預警歇業，後續衍伸終止契約，包括資遣費、預告工資等等，持續掌握勞工有無申請爭議調解，截至今早有9名勞工申請爭議調解，主要積欠11、12月薪資，平均金額落在2萬4000元工資，或是特別休假未休折算工資、加班費等爭議。

士達衛咖啡前身是金鑛咖啡，創辦人鄭立鍵在2000年時成立，2016年將品牌賣給燦坤，全盛時期全台曾超過70間門市；但燦坤接手後，經營不善，慘賠7億元黯然撤出市場，去年12月由富士康廣告集團接手。

(中時 )