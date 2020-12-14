日本央行(BOJ)最新數據，12月企業短期經濟觀測調查，俗稱短觀(Tankan)，大型製造業景氣指數為負10，較9月份增加17，同時，這也是指數連續兩季出現好轉。不過同時，日本中型企業的信心指數為負17，小型公司更是低到負27。顯示同樣都是製造業，對未來景氣看法也有所不同，公司規模愈大，對景氣復甦前景也抱有較樂觀態度。

日本央行針對約9500個日本大中小型公司行號，所做的短觀調查，在10到12月這個季度，日本企業商業信心，已連續第二季出現改善跡象，這對日本經濟是一個好消息，表示已慢慢走出被疫情打擊的陰影。不過對未來投資前景，這些商社卻還是保持謹慎態度，紛紛減少資本支出金額。

日本銀行短觀調查中，大型製造商信心指數從9月份負27，升至12月負10，比市場預期中值負15來得要好。其中，以船舶與重機具製造業者的負41分最悲觀。同時，大型非製造業者的餐飲住宿業者以負66分數最多，不看好未來景氣發展。對日本中小型企業來說，製造業者中都是以紡織廠商最悲觀，非製造業者中也都是以餐飲住宿業者最為負面。

日本央行指出，日本企業預計來年通脹率為0.3%，未來三年為0.7%，未來五年增至0.9%。不過，這跟日本央行希望物價水準，可增至2%的目標值差距頗大。

由於日本央行在18號要決定利率走向，預料此短觀數據也會影響利率政策。受到疫情衝擊，日本第二季經歷了二戰後經濟最委靡不振的一段時期。不過，在出口和消費漸漸改善下，第三季出現景氣反彈。但是疫情未來發展不明確下，市場對這波景氣復甦的樂觀持久性，也有多所保留。

(時報資訊)