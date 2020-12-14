繼日系外資之後，歐系外資亦力挺信邦(3023)！看好信邦在電動自行車、大陸電動車及無人倉儲等多元化客戶及產品成長力道，歐系外資將信邦2020年到2022年的每股盈餘調升6%到11%，並將目標價上調至230元。

信邦以MAGIC為產品發展中心，持續擴大產品線，帶動公司近幾年業績穩定成長，受惠於電動車及傳統汽車需求增溫，且風電設備客戶上半年度因疫情遞延湧現回補需求，加上太陽能微逆變器、手機新機及其配件出貨穩定，信邦11月合併營收打破往年第4季逐月下滑慣例，單月合併營收上衝至21億元，月增4.83%，較去年同期13.73億元成長52.96%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為198.83億元，較去年同期成長17.96%，第4季合併營收亦可望超越第3季，創下單季歷史新高。

儘管因第4季營收衝高，信邦預估，明年第1季恐無法如今年第4季，但會比今年第1季好。

信邦多元化客戶及產品佈局，讓外資一家接一家力挺，繼日系外資給予信邦目標價222元後，歐系外資最新報告亦正面看待信邦前景。

歐系外資最新報告指出，受到汽車、消費性產品及風力發電強力拉貨，我們預估，信邦今年第4季合併營收年成長幅度可望達38%，但較差的產品組合可能導致毛利率下降，不斷增加的客戶黏著度有助於信邦在市場需求不確定下有較好的成長，儘管今年成長動能主要在綠能，我們預期2021年成長將更多元化，包括：無人倉儲、電動自行車、大陸電動汽車等，考量信邦透過多元化的客戶及客戶黏著度基礎，將信邦2020年到2022年每股盈餘調高6%到11%，信邦是我們在台灣下游廠商的首選，給予信邦「優於大盤表現」評等，目標價230元，受此激勵，信邦盤中股價逆勢大漲。

(時報資訊)