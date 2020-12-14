中鋼(2002)11日開出明年1月及第一季盤價，隨著原料以及需求上揚，中鋼調漲明年1月及第一季盤價，平均漲幅高達6.1%。鋼鐵股景氣看旺至明年第一季，期望明年第二季續旺，中鋼領軍，中鋼集團中鴻(2014)、中鋼構(2013)全面續漲。

由於全球鋼市出現嚴重供不應求的搶料情況，加上鐵礦砂價格持續攀升，煤礦價格亦處高檔，已大幅墊高鋼品生產成本，為適度反映煉鋼原物料價格高漲及國際鋼價飆升，中鋼調漲明年1月及第一季盤價，每公噸上漲1200元至1500元，平均漲幅為6.1%。

大陸寶鋼10日率先開出明年1月盤價全面大漲，大宗底材熱軋每噸大漲400人民幣，帶動中鋼上周五開出的1月和首季盤價漲幅擴大，其中，開月盤的熱軋將為連續第七個月漲價，每噸漲幅達1200元，季盤產品每噸漲幅也是千元以上。

中鋼日前大修的2號高爐提前完工，明（15）日舉辦祈福典禮後準備開爐生產，集團六座高爐火力全開，今年第4季鋼品出貨290萬公噸，明年第1季需求310萬公噸起跳，也帶動鋼鐵股行情持續向上。

中鋼鋼價漲定且漲幅擴大，鋼鐵股持續聚集資金，今日中鋼續漲，中鴻續大漲，中鋼構也接棒上漲，低價的官田鋼(2017)、燁興(2007)漲勢也延續。

中鋼元月盤價續看漲，可望帶動中鴻明年1月盤價同步開高，也將挑戰連續第七個月漲價。中鋼、中鴻第四季獲利預估比上季續增，明年首季獲利仍看更好。

(時報資訊)