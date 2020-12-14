神腦(2450)今年前三季受到疫情影響，累計營收年減一成左右，第四季預估在新蘋果iPhone帶度下，營收將出現明顯回溫，全年獲利也會比去年好，展望2021年，神腦總裁林保雍表示，看好明年在5G帶動下，營運可望較今年好。

神腦今年前三季受到疫情的關係，除市場買氣受到影響外，加上供應鏈急凍，累計前三季營收年減一成，但預計第四季在疫情減緩，加上新iPhone 12系列帶動下，第四季營收可望季增、年增，預估全年獲利也會比去年高，神腦去年每股賺1.59元。

神腦今年前三季營收194.11億元，較去年同期減少一成，但在產品結構改變下，前三季毛利率成長到11.6%，而業外轉投資利益減少2000萬元，稅後盈餘2.84億元，年減6.8%，每股盈餘1.1元。 林保雍表示，神腦持續將聚焦通訊、家電、及保建，結合新神腦生活智慧館及全通路與無本創業線上創業平台的商業模式，看好明年在5G帶動下，營運可望較今年好。

神腦數位創新事業部總經理陳世祥也說到，神腦將在未來三年啟動「三個策略轉型計畫」，也就是所謂的「三加三」策略，首先，是新的商業模式神腦購，就是協助想創業的一般消費者及店主，跨越採購門檻，免貨的無本創業平台，2021年將投入更大資源加速發展神腦購-無本創業線上創業平台；再者，是因應5G的商轉，神腦加速發展除了手機以外的智慧家庭及IoT(物連網)，不只是賣產品，更重要的是服務；最後則是延伸在通訊產業的能量及經驗，打造家電及保健，創造神腦營收增長的第二支腳及第三支腳；整體來說，在三加三策略下，神腦2021年希望非通訊業務希望從目前的25%，拉高到35~40%，電商佔比超過10%。另外，除目前245家二代數位電話，2021年也會推出全新智慧家庭及IoT的全面展示體驗店，首家門市可望在台北市開出。

在徵才方面，神腦無本創業平台明年將進行重要業務拓展計畫，明年將全台召開24場說明會，以招募1000位店家為目標。

另外，神腦上周末舉辦「2020 原鄉踏查紀錄片競賽頒獎典禮暨特映會」，此為全國唯一橫跨兒少、青年、社會不同年齡層的紀錄片競賽，本屆來到第12屆，以「日常即景」為競賽主軸，鼓勵民眾採集家鄉或日常生活中，最獨特的光影景象，用自我獨特的觀點以影像訴說，採取實際行動，實踐原鄉踏查精神。

(時報資訊)