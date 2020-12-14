英國製造業代表警告，如果首相強生沒能在過渡期12月31日之後確保一新的貿易協定，英國製造業可能潛在有被KO(擊倒)的打擊。

英國製造業貿易機關和同業公會Make UK表示，下調英國製造業在2021年的成長預測，從三個月前的5.1%，調到2.7%，約下調了約一半。

Make UK執行長Phipson表示，對抗新冠疫情，許多工業正感覺到像個體力耗盡的拳擊手撐到最後一回合，對於無協議脫歐的結局，可能會帶上擊倒性的一擊。

英國上周數據顯示，英國十月工廠產出較去年同期減少7.1%。

在無協議脫歐下，英國製造業出口到歐盟的產品將從零關稅到面臨關稅，並有一些管制障礙。

由於企業大量囤積庫存的動作和港口的大量交通運量，進口產品已經受到干擾。由於零組件短缺，汽車製造商本田在上周宣布暫時停止營運。

Make UK表示，成員企業預期接下來的季度將停滯或輕為下跌，但是好過前幾個季度因疫情而暴跌的情形。但總體情勢不是樂觀的，執行長表示，V型復甦不過是幻想。

(時報資訊)