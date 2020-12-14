加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布，首批新冠肺炎疫苗已在周日運抵加拿大，部分加拿大人最快周一開始接種疫苗。

杜魯道在推特上表示，第一批輝瑞與BioNTech的新冠肺炎疫苗已經抵達加拿大，並貼出一張顯然是用來運送輝瑞和德國BioNTech疫苗的貨機照片。

加拿大與美國將成為繼英國之後，開始接種新冠肺炎疫苗的第一批西方國家。最初的3萬劑疫苖將運至加國14個地點，包括醫護人員與長照機構的年長者等最易受病毒影響的人群將率先接種。

這批疫苗上周五離開比利時的生產工廠，在分拆之前先送到德國和美國，之後再送到加拿大的疫苖接種地點。此前加拿大負責新冠疫苗配送工作的官員Dany Fortin表示，第一批疫苗將於周日晚間至周一陸續運抵加拿大，最快周一就能開始為染疫高風險族群施打。他並表示，疫苗施打的地點將增加到約200處，預計加拿大今年底前可收到24.9萬劑疫苗。

(時報資訊)