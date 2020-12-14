行政院長蘇貞昌原本為了宣導三倍券快到期，跟女兒立委蘇巧慧拿了還沒用完的三倍券來買本土漫畫給孫女，沒想到卻意外捲入打統編疑雲。資深媒體人朱凱翔今天又發現，事實上蘇巧慧的三倍券早就用掉，蘇巧慧幾天前還在臉書上PO圖證明自己已經花掉。

《國語日報》報導蘇貞昌昨日參訪台灣漫畫基地，蘇貞昌說，孫女得知他要到台灣漫畫基地，很期待阿公買漫畫給她們，因此，他特別向女兒、立委蘇巧慧借了三倍券，幫孫女買漫畫。

不過朱凱翔卻發現，蘇巧慧幾天前才在臉書提醒網友趕快使用三倍券，三倍券還有42萬人沒有領，領了還沒花的還有將近100億，蘇巧慧強調自己的三倍券早就用掉去買氣炸鍋，並PO圖證明自己已經花掉。

今天蘇巧慧被問及三倍券的問題，媒體問蘇巧慧，院長是不是拿蘇巧慧沒花的三倍券？蘇巧慧則解釋，蘇貞昌的女兒不只她一個，她的三倍券已經拿去買氣炸鍋了。「所以那是我妹的三倍券。」

(中時 )