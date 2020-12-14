影視大亨俞惟中被控對外借資，以不實資金證明，讓其經營的昇華娛樂公司順利上櫃，並虛開發票逃漏稅378萬多元，另配合股市金主陳聰明、蔣寶夏夫婦，炒作昇華、悠克國際股票，陳氏夫婦還以假交易掏空悠克公司，檢調估計陳氏夫婦不法所得5.4億餘元，台北地檢署今依《公司法》、《稅捐稽徵法》、《證交法》等罪起訴俞惟中、陳聰明、蔣寶夏夫婦共14人。

俞惟中是知名製作人，他是眷村長大、官校畢業，曾當過汽車業務員，開過電動玩具店，經營房地產，因緣際會跨足影視界闖出名號，是娛樂圈傳奇人物，俞旗下有多位知名藝人，並以「甘味人生」、「天下女人心」等鄉土劇聞名於娛樂圈。

另陳聰明是知名股市金主，曾經捲入多起炒股案，檢調查出，陳因和旺炒股案遭判刑，為償還和旺案積欠證券商及金主逾20億元的巨額債務，再積極找尋炒股標的，並相中悠克國際，他2017年底入主悠克後，使用人頭帳戶以相對成交拉高股價，並藉由投資休閒農場等投資案掏空公司。

檢調查出，2017年6月，陳聰明夫婦得知影視大亨俞惟中力邀投資者投資上櫃的昇華娛樂，意圖拉抬昇華股價，雙方謀議由俞協調主要股東出售股權，陳氏夫婦則於同年9月起以人頭大量買進昇華股票。

陳2017年底入主悠克後，更以悠克名義大量買進昇華，2018年4月成為昇華最大股東，但因2018年4月昇華因涉假交易及背信罪遭檢調搜索，股價重挫，陳為避損，假藉投資昇華，挪用悠克9000萬元護盤，俞從中獲取報酬。

(中時 )