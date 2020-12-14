仁武區大片樹木遭亂砍，護樹團體擔憂遭斷頭的樹木存活率低。（林瑞益攝）

大社環境守護聯盟等團體14日上午到仁武區，為近兩萬棵遭違規斷頭的樹木發聲，希望立刻停止違法工程，對這違規移樹行為作出懲處。高雄市經發局表示，已要求統包商就樹木修剪及移植作業停工，將在審議後做出懲處。

台灣森林城市協會、大社環境守護聯盟發表聯合聲明，除立即停止違法工程外，懲處近兩萬棵違規移樹行為，還要求所有樹木移植需維持原型，重新檢討園區綠地配置，多保留5至10公頃。

高雄市議員吳益政也到場聲援，他說，要先停工，釐清爭議；之前看環評的資料，對於移植樹木的說明相當粗糙，很多環評委員對於移植樹木的數量、安置等有意見，但感覺環評只說了一半，這樣也能通過？他批評，相關單位對移植樹木的手法太過粗暴，這些遭砍頭的樹木存活率相對降低。

經發局表示，目前已要求統包商就樹木修剪及移植作業停工，後續將邀請專家增加辦理現場樹木修剪和移植教育訓練，並加強現場督導頻率，以確保作業品質，並將此案交由「高雄市公有樹木修剪維護諮詢委員會」進行審議，審議結果出爐後，將依約及相關規定懲處要求賠償。

經發局說，未來園區之綠化面積與原造林地面積相當，植栽固碳量更將由原18.75萬噸提高至20.95萬噸。

(中時 )