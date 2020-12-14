蘋果(Apple)供應鏈台廠近期加速印度布局，緯創位於印度南部的廠房12日發生暴動，儘管緯創表示產線及倉庫未受破壞、暴動人員也非員工，但印度媒體口徑仍表示規模近2000人暴動是員工抗議薪資問題，目前累計已逮捕132人，緯創損失高達43.7億盧比(約16.7億台幣)，代工的iPhone成品據傳大批被偷走，數量可能有數千支到超過2萬支。

《印度時報》等媒體報導，暴動主因是勞資爭議，發生的緯創工廠位於卡納塔卡邦（Karnataka）戈拉爾（Kolar），該廠正式員工1200人，另與6個勞工承包商簽約，約聘8900人，專門製造iPhone，勞資爭議已持續約3個月；緯創通報印度警方與勞動部時透露，廠方損失金額估計高達43.7億盧比，主因是大規模破壞，還有成千上萬支iPhone被偷走。

不過薪資爭議似乎不是緯創本身問題。卡納塔卡邦工業部長薛塔(Jagadish Shettar）說：「我們聽到的是，廠方發薪水給勞工承包商，承包商卻延遲支薪，這件事也已經獲得證實。」據中央社駐地記者報導，緯創暴動事件是否為勞工承包商或緯創印度籍主管內神通外鬼，勾結外部試圖獲取不法利益，刻意煽動基層員工暴動，還須進一步釐清。

薛塔承諾將展開全面且公平的調查，卡納塔卡邦也應該保護廠房。薛塔對暴動表達遺憾，並強調暴動者不該行使「私刑正義」，他說：「如果這個問題按照法律行徑獲得充分處理，原本是可以解決的。」

緯創在13日發布聲明除否認暴動是來自員工，也表示印度其他廠房與大陸昆山廠都能因應，因此對手機產能影響有限。據《工商時報》報導，緯創在印度產線以平價的iPhone SE為主，今年也有部份iPhone 12 mini生產，印度產線在其手機業務僅占個位數比重。

(中時新聞網)