臺灣開放銀行的第二階段「消費者資訊查詢」即將上路，國內Open Banking代表企業Moneybook 14日宣布，與頂尖資安企業奧義智慧戰略合作，兩家台灣新創強強聯手，應用AI技術提供全天候、即時性的全自動資安防護，保障消費者金融數據及個人隱私安全，精實資安韌性及發揮資安聯防於金融科技產業。

Moneybook執行長陳振榮表示，全球開放銀行逐步走向消費者賦權，透過讓消費者取得資料可攜權，未來可創造更多便利服務及多元選擇；而在資料移轉的旅程中，資安與個資的守護即是政策能否持續發展之關鍵。Moneybook很榮幸地邀請奧義智慧加入臺灣Open Banking的資安國家隊，除了信賴其資安領域擁有的深厚知識及頂尖技術外，更期待看到臺灣新創互助合作，共同打開數位產業新局勢。

透過奧義智慧的AI資安防護平台CyCraft AIR，從早期預警、事前預防、即時偵測、快速應變到持續精進，協助麻布記帳APP建立資安縱深防禦體系，以獨家AI技術結合高品質網路威脅情資的EDR端點偵測機制，部署自動化資安威脅感知器，全天候獵捕可疑駭客行為、於第一時間自動化調查與應變，並搭配最新威脅情資的自動關聯分析，進一步達到全球資安聯防，24x7不間斷守護麻布記帳的資訊安全。

奧義智慧共同創辦人吳明蔚博士表示，資安威脅無所不在，從物聯網、5G到AI，金融科技因新興技術而高速發展，唯有確保資安防護的各個環節，每一個數位創新才能更有意義。奧義智慧本次十分榮幸與麻布記帳合作，在Open Banking推行的過程中，能扮演資安守護者的重要角色，強化麻布記帳的安全性，讓消費者能更放心地擁抱Open Banking創新。

2019年Moneybook參加Open API第一階段，合作21間銀行之商品資訊及繳費服務API，成為台灣最具代表性的開放銀行TSP（3rd Party Service Provider，第三方服務業者）。為強化本身資安及隱私保護之能力，麻布記帳於今年度已取得ISO27001國際資安認證、經濟部工業局APP資安檢測認證、且按照金管會核備之「Open API安控標準」提前主動完成各項滲透測試、社交工程演練等，快速升級資安能力比照準金融機構，預計於明年第二季再進一步取得ISO27701國際隱私資訊管理認證，將持續領跑台灣金融科技「負責任的創新」之風潮

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