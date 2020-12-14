三菱電機集團日前在台中裕元花園酒店舉辦第三屆台灣[email protected] Alliance大會。現場展出三菱電機[email protected]相關FA新產品，包括因應人機協作自動化需求的「RV-5AS協作機器手臂」、可輕鬆分析現場數據的邊際運算電腦「MELIPC工業電腦」，以及可協助中小企業輕鬆達成IoT化的「[email protected]支援模版」。各大企業代表齊聚一堂，共95間企業245人共襄盛舉。

自2018年3月起，三菱電機在台舉辦[email protected] Alliance大會已屆滿第三年，加盟企業也從最初的61間，拓展至近130間。包括研發機構和大學、具備系統架構能力的系統整合商、機械手臂相關的系統整合商，以及多間擁有高市占率的設備商。

本次大會展出亮點除了三菱電機與原見科技、所羅門、振寧系統顧問、新人類資訊科技、馳達科技、四零四科技及達梭系統等聯盟成員共同推出的解決方案之外，也於現場展出三菱電機[email protected]相關FA新產品，進行功能展演，並提供到場嘉賓實際親身體驗，藉此促進夥伴間的合作與發展新商機。

三菱電機台灣代表花岡尚夫表示，希望藉由分享三菱電機在全球累積超過3萬件的[email protected]運用實績與經驗，以及工廠可視化、結合即時通訊軟體之運用、預防保全等與各種與軟體整合商、檢出器廠商等合作夥伴共同推動的解決方案，協助台商在中美貿易摩擦與新冠肺炎衝擊下，突破重圍趁勢轉型，搭上智慧製造列車，帶領台灣製造業航向世界舞台。

今年初，台灣整體對外經濟活動受中美貿易摩擦與新冠肺炎衝擊，形成台商返台投資活絡的現象。截至8月底為止，政府已通過7,900億（NTD）在台投資案件。為協助各返台企業提升製造品質與競爭力，三菱電機積極推動[email protected]，並藉由與「台灣[email protected] Alliance」夥伴合作推出的解決方案，協助客戶解決各種物聯網和智能化相關課題。

經濟部工業局嘉賓盧文燦指出，2020年國際的情勢面臨很大的改變，供應鏈加速重組已是全球經貿發展的趨勢，臺灣位於高科技供應鏈的中心，正積極擴大與國際企業交流，而三菱電機正是臺灣廠商可信賴的合作夥伴。為持續推動[email protected]以及增進日台技術交流之機會，三菱電機本次邀請到三菱電機株式會社FA系統技術專家—課長杉山素以「今後製造業的新常態及新興技術」為題，以預錄影片方式發布[email protected]的最新資訊。台灣三菱電機FA事業部副事業部長溫福生亦以「三菱電機的數位轉型發展與推進」為題發表專題演講。

三菱電機自2020年7月起陸續舉辦多次線上研討會以及發送電子郵件雜誌，並定期於YouTube、LinkedIn等社群軟體上分享最新產品功能與實際應用案例。此外隨著台灣疫情相對穩定，台灣三菱電機也陸續舉辦CNC智能APP創意開發競賽、Robot SI Partner會議，並參與台北國際自動化工業大展等，從線上到線下協助製造業者加速技術交流，攜手台灣製造業智慧轉型。

為響應台灣政府所推出的「數位國家創新經濟發展方案」，協助台灣實現六大核心戰略產業升級的願景，除產業方面，三菱電機亦積極與政府機構以及學術機構展開技術交流。包括安排勞動部勞動發展署及大專院校參訪智慧技術驗證場域的模擬生產線以及舉辦CNC智能APP創意開發競賽等。此外未來規劃將結合達梭的Digital Twin技術，在ITRI的[email protected] 概念展示區導入5G，展演如何運用虛實整合的方式同步模擬生產線即時狀況。

三菱電機台灣代表花岡尚夫表示：「台灣製造業裡，中小企業的比率就占了八成。為了在協助大規模企業的同時，提供適合中小規模企業的總合解決方案，三菱電機結合產官學各個領域的夥伴，成立e-[email protected] Alliance大會，攜手合作完成更多工廠智慧製造化之導入案例，為台灣的製造業注入全新活力。」

未來三菱電機亦將持續推動[email protected] Alliance，期待藉與台灣的[email protected] Alliance夥伴強強聯手，協助台灣製造業者加速導入IoT、智能化及數位化轉型，持續為台灣智慧製造與智慧機械發展貢獻心力。

(工商 )