自行車零組件廠-利奇（1517），受惠全球自行車零售市場持續熱銷，帶動零組件廠訂單滿手、產能滿載，挹注11月合併營收為3.48億元，年增36.79％；前11月合併營收逼近30億元，年增近一成，業績表現亮眼！今日早盤股價逆勢上揚逾1％，最高來到13.95元。
利奇近幾年朝品牌與代工雙軌並進，且持續研發創新。2020年已推出多款新型油壓碟煞、把手、座立管及輪圈花鼓等產品，新產品獲得客戶的認同及採用。
利奇不僅持續導入自行車零件的應用，目前也跨產業間合作，從自行車拓展至電動車、汽機車、電機等相關產品，透過承製跨業產品，擴大新事業及新市場的營銷比重。
法人表示，全球自行車持續熱銷、帶動自行車零配件訂單爆發，利奇自第二季起營收明顯逐月攀升，前三季EPS 0.16元；到了第四季，10月合併營收年增幅達66％、11月年增幅36％，預期第四季單季營收創新高可期。
(工商 )
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