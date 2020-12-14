美國CDC主任芮斐德（Robert Redfield）昨（13）日批准讓民眾施打輝瑞新冠疫苗，美國人最快今（14）日就能接種疫苗。此外，外傳除了醫護人員等高風險族群，包括川普在內等白宮高層也將率先接種輝瑞疫苗。

美國FDA批准輝瑞疫苗的緊急使用授權後，數千劑疫苗於13日開始運送至全美50州。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，數千劑美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗13日已經裝箱，陸續運往全美50州。輝瑞疫苗11日獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准緊急使用授權，美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢委員會12日建議可讓16歲以上民眾接種輝瑞疫苗，CDC主任芮斐德昨日接受建議，換句話說，美國現在已經可以接種輝瑞疫苗，芮斐德在新聞稿中宣布，「最早於周一開始」，民眾就可以接種輝瑞疫苗。

接下來一周將陸續有300萬劑疫苗到位，未來每周會有更多疫苗供美國民眾施打，醫護人員、長照中心住戶及工作人員將成為首批施打疫苗的族群。不過據《紐約時報》（New York Times）、路透社報導，消息人士指出，除了一線人員，川普、副總統彭斯等白宮高層最快今日也將率先接種疫苗，以免又有官員在川普政府最後任期中倒下，讓政府能持續運作。

目前尚不清楚川普本人、以及白宮內有多少員工需要施打疫苗，因為川普及多位白宮官員先前已經染疫。

CNN引述匿名政府官員指出，在資深高官之後，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）也在接種名單之列。

國家安全會議（National Security Council）發言人尤約特（John Ullyot）表示，行政、國會、司法部門等高級官員都將根據讓政府持續運作的準則接種疫苗。

白宮至今發生過三波疫情，第一波發生在9月底、10月初，川普、第一夫人梅蘭妮亞、以及多名幕僚都確診；第二波發生在那之後數周，彭斯幕僚長蕭特（Marc Short）及其他顧問相繼染疫；第三波疫情發生在11月白宮大選之夜派對後，導致白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人染疫。

(中時新聞網)