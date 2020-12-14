國民黨市議員反擊「中捷通車、安全至上」。（陳世宗攝）

台中市議會定期會今天最後一天議程，藍、綠市議員就中捷延後通車展開激烈攻防！綠營要求市府應有局處及中捷董事長負責？市長政治承諾跳票、市民權益當兒戲！藍營要求北捷負起責任，安全最重要，不能輕言營運。市長盧秀燕強調，她概括承受、全權負責；兩週內找專家學者等成立「捷運故障審查委員會」嚴格把關。

綠營江肇國、何文海、陳淑華等指出，試營運已停擺23天市府做些什麼？所有市民看到是等北捷報告，看到市長向柯文哲、胡志強抱怨，董事長沒有責任嗎？北捷報告要給市府及市議會，市長政治承諾跳票、市民權益當兒戲！

藍營李中、林汝洲表示，當時是交通部、台中市政府及台北市政府三方協議，關鍵責任從頭至尾都在北捷，產生結構性的問題，當時交通部的履勘委員為何沒看到，川崎重工在全世界都有不良紀錄，是否還存在很多安全性的問題？今天擔心不僅連結器軸心問題？交通部辦過相關履勘作業，台中市最重要要求北捷負起責任，安全最重要，不能輕言營運。

盧秀燕強調，中捷安全至上，故障原因尚未釐清前，通車日期延後，為了安全寧可延後！何時通車，安全為唯一的考量；將找專家學者等成立「捷運故障審查委員會」兩週內組成，並再次將北捷報告退回，市府將會求償！寧可挨罵但必需確保安全！她概括承受、全權負責。

(中時 )