日經指數開高7點，約半小時大盤來到午前最高26870.47點，上漲218點。稍後雖有賣壓湧現，不過日經都在平盤以上震盪整理。日經225指數早盤收26823.25點，上漲170.73點，漲幅0.64%。東證股價指數早盤暫收1803.73點，上漲21.72點，漲幅1.22%。

投資人擔心疫情蔓延，進而影響景氣復甦，導致日股11日收黑。利空消息還有日本各地每日確診人數不斷增加，日圓兌美元匯價走高，會侵蝕企業獲利等。但日本央行早上公布短觀報告，12月企業短期經濟觀測調查，大型製造業景氣指數為負10，較9月份增加17，同時，這也是指數連續兩季出現好轉。不過同時，日本中型企業的信心指數為負17，小型公司更是低到負27。顯示同樣都是製造業，對未來景氣看法也有所不同，公司規模愈大，對景氣復甦前景也抱有較樂觀態度。

好消息傳到日股，多頭重新整隊上攻。

強勢族群為大日本住友製藥(Sumitomo Dainippon Pharma)上漲4.38%，三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)強漲6.8%，川崎重工(Kawasaki Heavy Industries)更是飆升一成。

弱勢股為山葉(Yamaha Motor)一度大跌近3.5%，後來跌勢收斂至0.46%。日本電氣硝子(Nippon Electric Glass)下跌1.34%，全日空控股(ANA HOLDINGS)也跌1.41%。

(時報資訊)