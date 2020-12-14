國際廢鋼原料行情高漲，鋼筋大廠豐興(2015)本周廢鋼收購價大漲600元，鋼筋產品價格亦大幅調漲每公噸700元，為連續第四周上漲，預期東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等電爐廠產品價格亦看漲，且目前為傳統旺季，有利帶旺營運至明年春節前。

國際廢鋼原料行情高漲，鋼筋大廠豐興本周廢鋼收購價大漲600元，鋼筋產品價格亦大幅調漲每公噸700元，為連續第四周上漲，且型鋼MQ產品也上漲1000元，呈現補漲。

國際原料行情持續走高，日本2H廢鋼本周報價大漲60美元至421美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲55美元至385美元，澳洲鐵礦砂由145.3美元大漲至160.7美元。

隨著日本、美國廢鋼價格持續上漲，在原料大漲不敷成本下，9日南部鋼廠威致、海光在限量接單後幾乎都暫停銷售，並全面封盤。今日豐興廢鋼收購價大漲600元，鋼筋產品價格亦大幅調漲每公噸700元，為連續第四周上漲，型鋼MQ產品也上漲1000元，其他產品平盤。

隨著國際原料價格走堅，買氣大增，豐興本周續開高盤，廢鋼收購價漲600元至每公噸9300元。鋼筋漲700元至每噸1.74萬元。型鋼MQ產品也上漲1000元，基價則持平2萬1200元。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。威致、海光前三季獲利均比去年同期明顯成長，豐興第四季獲利加速，東鋼挾著H型鋼大漲，獲利亮麗。電爐廠可說是今年鋼廠最大贏家。

威致前三季每股淨利1.01元，優於去年同期的0.55元。海光前三季每股淨利0.52元，較去年同期由虧轉盈。東和鋼鐵前三季每股淨利1.97元，優於去年同期的1.1元。

豐興前三季每股淨利3.29元，優於去年同期的2.55元。第四季鋼價趨漲，受到價量齊揚激勵，豐興11月業績亮麗，單月自結合併稅前獲利2.8億元、年增152.25％，累計前11月稅前獲利28.77億元、年增37.45%，每股稅前盈餘約4.95元。

(時報資訊)