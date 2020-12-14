APEC企業諮詢委員會(ABAC)日前發布「APEC人工智慧」報告，台灣大(3045)去年即以無人搬運車(AGV)助陣momo打造智慧倉儲，下一步將再為momo物流中心導入5G邊緣運算並進行路徑優化，用高科技鋪排物流決勝的「最後一哩路」，在AI助陣下，讓momo在競爭激烈的電商市場殺出重圍，疫情期間格外發揮功效，讓台灣成為全球矚目的AI創新應用舞台。

台灣大總經理林之晨為ABAC代表之一，致力在ABAC 場域與其他國家分享台灣數位轉型的努力與成就，林之晨表示，台灣防疫成功的經驗，讓我們能驕傲地在許多國際場合喊出「台灣能幫忙」(Taiwan Can Help)，台灣大以科技應援集團旗下各事業體，驅動加乘效應，協助momo智慧物流應用在亞太區域發光發熱並受到國際級肯定，讓我們也能很有信心的說，「台灣大能幫忙」！

「APEC人工智慧」報告將momo智慧物流/倉儲方案列為亞太區電商產業唯一精選個案，聚焦momo以AI達到短鏈物流佈局，報告中特別指出，今年2月無預警爆發COVID-19疫情，世界各地出現貨架被搶購一空現象，尤以衛生紙需求量陡然大增，而momo藉由AI預測，將品項進行排序，體積大、佔掉許多物流運能的衛生紙，直接被配送至衛星倉，避免進主倉堵塞其他防疫熱銷品的倉儲動線，同時也省去主倉到衛星倉間的轉運時間，momo的智慧倉儲成為致勝利器，面對疫情也能快速應變、掌握先機，展現經濟韌性。

台灣大商務長吳傳輝表示，台灣大積極發展智慧倉儲領域，momo物流中心面積達2.5萬坪，自2019年台灣大以無人搬運車(AGV)進駐momo倉儲取代人力揀貨，由自動化系統排程AGV至各需求點拉貨，AGV體積小而輕巧，以潛盾方式快速來回穿梭，降低從揀料傳送架到中央包裝區的勞動力，減少錯誤率，比之過往效率提升四倍左右，且釋放出約60%的勞力資源，可從事更高價值工作，協助momo優化搬運裝卸的揀貨流程，鑄造出高度競爭力的智慧倉儲。

吳傳輝指出，momo智慧倉儲成效亮麗，國際間有目共睹，未來台灣大將持續以智慧倉儲技術助攻，包括為momo導入5G企業專網，帶進台灣大精研中的5G室內解決方案，也盼結合邊緣運算，取代傳統導航模式，突破固定軌道揀貨的方式，改採現場環境即時動態路徑規劃，自動辨識可能的障礙並即時規劃閃避路徑，AGV、AMR(自主移動機器人)等應用更能水到渠成，台灣大將協助momo全速朝世界級電商邁進，並促進實現工業4.0願景。

(時報資訊)