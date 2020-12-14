耳機相關產品廠-安普新(6743)今天上市掛牌，由於安普新新客戶訂單可望自明年開始大量出貨，安普新董事長黃常青表示，明年營收成長幅度不會低於今年，雖然毛利率因產品組合不同下滑，但公司會努力將毛利率鎖住25%，安普新掛牌首日股價跳空開高，盤中漲幅最高達28%。

安普新主要產品為耳機產品系列、電子類塑膠製品及配件，終端應用包括：遊戲主機、PC電競耳機，以及最夯的TWS等，根據研調機構預估，2020年/2021年全球耳機產值將呈現穩定成長4.1%及3.2%，分別達99億美元及103億美元，其中又以TWS產值增速達46.2%及30.7%，遠高於整體市場水準。

安普新因垂直整合製造能力強，可提供自產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT(Surface Mount Technology表面貼焊技術)至成品組裝之一條龍服務，可依客戶需求提供完整解決方案，全球前8大電競耳機廠(包括北美電競耳機市佔第一名的Turtle Beach)等，安普新握有6家，是全球電競耳機出貨量最大的廠商；公司於今年下半年度攻入真無線藍芽耳機市場，成為推升今年下半年及未來業績的新動能。

隨著美國潮流品牌之真無線藍芽耳機(TWS)於7月正式量產出貨，且遊戲機大廠推出新一代PlayStation及Xbox主機，帶動相關遊戲機週邊配件之需求，安普新第3季業績表現亮眼，單季稅後盈餘達2.96億元，單季每股盈餘達2.69元，累計前3季營業毛利為8.9億元，合併毛利率為26.1%，稅後盈餘為3.72億元，年成長7.13倍，每股盈餘為3.38元，累計前11月合併營收為46.46億元，年成長110.97%，法人預估，安普新今年營收可望突破50億元關卡。

為因應客戶訂單需求及中美貿易戰，安普新在台灣、東莞及昆山廠區之外，於2019年6月新建越南廠，並於今年(109年)3月開始啟用，成為集團最大的生產製造中心，安普新日前亦再取得越南新廠附近約10萬平方米土地，預計明年3月動土興建，11月完工，可望滿足公司未來營運成長需求。

(時報資訊)