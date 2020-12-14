為進一步保障股東行使股東權且有效分散股東會召開，明(110)年上市、上櫃及興櫃公司每日召開股東常會之公司家數上限由100家調整為90家，櫃檯買賣中心表示，各上(興)櫃公司務必於109年12月21日至12月30日下午5點前「設定憑證IC卡作業」，始能進行股東會日期登記，股東會日期預計明年(110)年1月5日上午9點起開放登記。

依「公司治理3.0-永續發展藍圖」，為進一步保障股東行使股東權且有效分散股東會召開，明(110)年上市、上櫃及興櫃公司每日召開股東常會之公司家數上限由100家調整為90家，若上櫃公司於最近一年股東會(含臨時會)，曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50%以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，或興櫃公司自願採行電子投票者，則不受股東會每日召開90家之限制。

櫃買中心表示，各上(興)櫃公司務必於109年12月21日至12月30日下午5點前「設定憑證IC卡作業」，始能進行股東會日期登記，各公司於110年1月5日上午9點起均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證之IC卡登記股東常會日期。

櫃買中心指出，各上（興）櫃公司應於110年3月15日前完成股東會事前登記作業，已完成登記股東會日期之公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。但公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日期不一致時，將無法完成股東會公告程序。

(時報資訊)