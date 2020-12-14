電影「諜影行動」（Tinker Tailor Soldier Spy）同名原著作者、英國著名諜報小說家約翰．勒卡雷（John le Carre）昨天辭世，享壽89歲。

經紀人發布聲明說：「很難過必須告訴大家這個消息，大家熟悉的約翰．勒卡雷，也就是大衛．康威爾（David Cornwell）在短暫患病（非COVID-19相關病症）後，於2020年12月12日週六晚間在康瓦爾（Cornwall）辭世。」

約翰．勒卡雷的間諜小說探討英國情報圈的變節行為，藉著描述蘇聯與西方世界敵對時的道德模糊地帶，挑戰西方對冷戰的認知。

和伊恩．佛萊明（Ian Fleming）創造的007情報員詹姆士．龐德（James Bond）絕對服從、充滿魅力不同，勒卡雷筆下的英雄總深陷英國情報圈虛實難分的混亂中；別忘了，1963年英國還曾發生過菲爾比（Kim Philby）叛逃莫斯科事件。

在勒卡雷1979年小說「史邁利的人馬」（Smiley's People）中，英國情報圈調查莫斯科常駐人員專家康妮．沙赫斯（Connie Sachs）對負責揪出「地鼠」（雙面諜）的資深間諜喬治．史邁利（George Smiley）說：「現在不再是喊打喊殺的年代了，喬治。」

「現在是灰色的世界，天使和魔鬼搏鬥著，沒人知道界線在哪裡。」

這種對冷戰的陰鬱描述，正是西方世界對20世紀下半葉美蘇敵對的普遍看法。對勒卡雷而言，冷戰就是一場「鏡子戰爭」（A Looking Glass War，他1965年的小說），沒有所謂的英雄，而道德，是可以稱斤論兩出賣的東西。

背叛也同樣稀鬆平常，背叛家人、背叛愛人、背叛意識形態、背叛國家的情節在勒卡雷的小說中隨處可見，他善於利用間諜的欺騙來訴說國家的故事，特別是英國總難接受帝國衰敗的複雜情緒。

以1974年「諜影行動」（Tinker Tailor Soldier Spy）為首、1979年「史邁利的人馬」告終的「卡拉（Karla）三部曲」，交織的就是這樣的背叛故事。

其作品對後世的影響，從牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）把間諜用語「地鼠」（mole，內奸）、「美人計」（honey pot）、「街頭藝術家」（pavement artist，跟監專家）收入辭典可見一斑。

本名大衛．康威爾的勒卡雷1931年10月19日生於英格蘭多塞特（Dorset），5歲時，母親因外遇加上對父親財務問題失望而拋家棄子，離勒卡雷而去。

17歲時，勒卡雷前往瑞士伯恩攻讀德文，在那裡被英國情報單位注意到；短暫從軍後前往牛津攻讀德文，並在伊頓公學教授德文及法文；之後進入英國軍情五處（MI5），1960年轉調至軍情六處（MI6），先後派駐德國波昂及漢堡。

他書中的英國間諜利馬斯（Alec Leamas）曾問道：「你到底以為間諜是什麼？」

「間諜只是一撮下流、道德敗壞的混蛋，是和我一樣的矮子、酒鬼、怪人、懼內的老公，是扮演著牛仔和印地安人，只為照亮他們微不足道、爛透了的生命的公僕。」

勒卡雷筆下的英國間諜，就是這種和共產對手一樣無情的角色，這也是他定義之下的冷戰，一個超級強權造成人類崩壞的混亂時代。

他反對2003年美國領導的進占伊拉克行動，後期小說更充斥著對美國的不滿；但間諜的生命虛虛實實，有多少成分是真實的？

勒卡雷透過為他作傳的亞當．西斯曼（Adam Sisman）這樣說：「我是個騙子，生來就會說謊、改不掉說謊、受過說謊行業的訓練，最後再以小說家的身分，將說謊付諸實踐。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1091214

(中央社)