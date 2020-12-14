中天新聞轉戰網路發聲，傳出《數位通訊傳播法》草案打算修正後捲土而來，當初行政院通過該草案，除網路業界質疑，人權團體也憂心政府以打假訊息為由，恐侵害言論自由，造成寒蟬效應，昨批踢踢(PTT)更有網友稱：「台灣老大哥總算要上線了」。

NCC副主委翁柏宗昨表示，小編發文主要是回應該會委外辦理的研究標案，目前對該法案沒有預設立場及進度，但因時間就在中天關台後，昨有媒體進行線上民調，近4成5民眾就認為是針對中天而來。

《數通法》草案未過，主要爭議是民眾在臉書、YouTube、Instagram等社群網站平台發文，業者在知悉行為或資訊違法後，要立即移除或使他人無法接取，才能免責；另若被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人也可要求平台把該內容下架，違者處以罰鍰。

此舉形同政府立法管制網路訊息，引發平台業者關切。當時「亞洲互聯網聯盟」(AIC)發出公開信，質疑政府此舉背離「馬尼拉中介者」的原則，要求政院撤回數通法。根據該原則，違法言論出現在平台上，平台業者只有在有故意或過失情況必須負責。

政院後來強調「堅守言論自由的紅線，對言論自由一吋不讓」，且亦「不會對還沒通過立法院三讀的《數位通訊傳播法》提修正案」，但台灣人權促進會仍認為相關爭議及風險未悉數消失，提及言論自由是否會因重罰入法而導致寒蟬效應，從而不僅無法遏止假訊息，更反而抑制可平衡假訊息聲量的傳播。

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(中時新聞網)