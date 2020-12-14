鄰近天母士東市場的停車格，就像隱藏在熱帶叢林裡的食人花，「把車停進去，隔天一早就不見了！」短短不到一百公尺的道路，成了最狂拖吊熱點。看著柏油路上寫滿密密麻麻的數字，網友笑稱，「不知情的人還以為愛因斯坦再世，把馬路當黑板」。

開車看到停車格先別太高興，當心誤入「拖吊禁區」。台北市天母士東路，若剛從忠誠路轉進來，還沒到士東市場的路邊停車格近來引起熱議，不少車主早上準備外出時發現「車子不見了」，不禁納悶怎麼停在格子裡也會有事？

當地居民老神在在，他們完全了解發生什麼事，「通常站在現場一臉茫然的，都是外地人」。居民指出，這些車格有時間限制，不是24小時都可停；仔細一看，地上確實寫著「07-09、17-19禁止停車」。

這類車格在台北市不算少見，主因為上述兩時段為通勤尖峰時間，若道路不夠寬，停車格反而擋路。以士東路來說，雙向僅兩線道，車子停至規定時間不開走，自然成為拖吊對象。

停車格標明禁停時段，車主應留意。（翻攝Google Map）

(中時新聞網)