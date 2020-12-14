◎士達衛咖啡無預警倒閉 恐違大量解雇勞工法

前身為金礦咖啡、去年轉手由富士康廣告集團接手的「士達衛IT’S DAVID」無預警倒閉，員工錯愕被通知公司倒閉，只做到13日為止。高市勞工局初步調查，總公司登記地在台中潭子區，為台中市府所管轄，但業者在12月10日才通報地方主管機關，違反《大量解雇勞工法》規定需在60天前通報，依法最重可罰50萬元。

◎印尼移工擬恢復開放 陳時中：來台前需至指定認證機構採檢

近期印尼移工來台確診率高，指揮中心12月4日開始暫緩入境兩周，外傳18日將重新開放印尼移工入境，衛福部長陳時中今天坦言，本月來自印尼的確診者有大半都具採檢陰性證明，的確是我國防疫的破口，預計這2天就會開會決定，要求印尼移工未來入境前需先至當地的指定認證機構進行採檢。

◎15歲少年帶5碗泡麵 欲獨攀能安縱走被尋獲

來自苗栗縣的15歲少年，13日攜帶簡便衣物及5碗泡麵和乾糧，準備攀登能高安東軍縱走，結果當天就失聯！家屬報案協尋，仁愛警方和林務局南投林管處人員，在天池山莊尋獲少年，已經交由家屬帶回。

◎涉不實驗資、逃漏稅 影視大亨俞惟中被訴

影視大亨俞惟中被控對外借資，以不實資金證明，讓其經營的昇華娛樂公司順利上櫃，並虛開發票逃漏稅378萬多元，另配合股市金主陳聰明、蔣寶夏夫婦，炒作昇華、悠克國際股票，陳氏夫婦還以假交易掏空悠克公司，檢調估計陳氏夫婦不法所得5.4億餘元，台北地檢署今依《公司法》、《稅捐稽徵法》、《證交法》等罪起訴俞惟中、陳聰明、蔣寶夏夫婦共14人。

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(中時新聞網)