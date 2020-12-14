PTT網友發文截圖1(翻攝PTT)

PTT網友發文截圖2(翻攝PTT)

行政院長蘇貞昌昨日出席活動時使用三倍券買漫畫，卻被抓包打政院統編疑似打算報公帳。消息一出引發網路熱烈討論。有網友表示，三倍券加上統編報帳回換現金，接著再把漫畫轉賣，等於是變9倍。民眾黨今日也作圖回應蘇揆真是「家書抵萬金」。

針對蘇貞昌買漫畫打統編一事，有網友深夜於PTT發文表示，當初三倍券推出時，蘇還強調比現金好用，網友酸，現在蘇貞昌就親自示範給你看。

網友指出，首先是花1000元台幣換面額3000元的3倍券，再用三倍券買漫畫打統編，然後用統編發票報帳換3000元現金，效益就是3000加3000，等於是1000變6000。3倍券馬上變6倍。另有網友再加碼回應「把漫畫再轉手賣出，還可以再收回3000。」等同是3000加3000加3000，馬上變成9000元。

民眾黨今天也在臉書發文諷刺，蘇貞昌再次霸氣使用統編，是要拿人民稅金的三倍券買漫畫再核銷嗎？若屬實，最後秀做到了、錢拿回來了、漫畫也到手了嗎？

民眾黨指出，行政院秘書長李孟諺說會拿發票去店家更換，但應先向公眾說明清楚緣由及經過。從丁怡銘牛肉麵事件到蘇貞昌漫畫事件，顯示政院開發票打統編已成習慣，背後還有多少錢是被「誤植統編」，行政院請說清楚。

民眾黨表示，請民進黨下次要在鏡頭前做「霸氣購買」的新聞時，記得出示發票，人民的血汗錢不是讓你拿來大內宣，做足裡子面子用的。

(中時 )