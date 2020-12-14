5G、雲端、大數據、AI等新興科技深入現代生活，為企業帶來前所未有的「創新」與「破壞」。而在數位轉型的浪潮下，企業領導人所扮演的，正是轉型成功與否的關鍵角色。在變動的時代中，企業組織該如何突破？人才又該具備哪些跨領域的技能與思維，才能讓「良駒覓得伯樂」，發揮自己的優勢？

中教大EMBA楊宜興教授：企業求穩、更要求變

談起這個議題，國立臺中教育大學EMBA楊宜興教授認為，以自己長期觀察台灣中小企業的經驗來看，在動盪的局勢當中，企業要有競爭力，除了求「穩」以外，更要求「變」。「穩」的部分在於核心領域發展專業；而「變」的部分，指的是在商業模式上、技術上都要發展出不同於以往的創新，才能增加自身實力。

創新不是新公司的專利，「老公司、大公司更要做創新」，楊宜興表示，企業需要舊變新，從舊的技術中發展新的技術或商業模式，這對台灣中小企業來說雖然不簡單，但絕對是一門「必修課」。

過去在談創新，許多企業習慣以傳統的「封閉式創新」為策略，指的是從創意、產品研發、上市等過程，企業都一手掌握。「然而，中小企業的難處在於資金、資源有限，要做大規模的研發有困難」，楊宜興說，企業在尋求創新創意的時候，絕對不能「關起門來自己做」，而是要走「開放式創新」的模式，與外部夥伴結盟，如此一來，企業不僅有機會與外部合作打入新市場，也可減少時間成本與資金壓力，提升效率。

開放式創新是致勝關鍵 領導人該善用學界研究能量

企業要走「開放式創新」的路，該怎麼做？楊宜興認為，「領導人的思維」很重要，除了要與其他企業一起協同設計、協同生產以外，更需要善用學界龐大的研究能量，透過連結學界理論知識，以及業界的實戰經驗，將能夠激盪出創新的火花，為公司注入全新的能量。

中教大管理學院新任院長林欣怡上任後，以「協力、敏捷、科技」為磐石，提出「統合創新-多元展能推進」、「科技創新-行政專業增能」及「行動創新-教學質量精進」三大創新理念，期勉在人文底氣與創新思維鋒芒之利基上，推進永續發展，以媲美國際知名管理學院之目標邁進。

楊宜興表示，臺中中教大EMBA跟傳統企研所強調「五管」不同，主要是因應國家政策重點發展，著眼數位轉型與永續發展，聚焦於國際企業、創意產業、文教產業、及永續觀光等領域，強調在地思維以及國際視角的結合，以本校文化厚度之底蘊培育具有高度素養之高階管理專才。

中教大EMBA以創新多元方式進行課堂授課、邀請產業界專家共同授課、且安排企業經營管理大師講座，安排國內外移地教學與實務參訪等，另外也帶領同學參加國外研討會與發表論文，與來自全球的研究者與職場菁英交流。

中教大EMBA課程 獲選中區經理人最想就讀前5名

事實上，臺中教育大學EMBA一直相當受到職場人士與高階經理人歡迎，2018年更獲選中區經理人最想就讀的前5名。近期剛獲選為中教大EMBA傑出校友、現任菁修企業有限公司總經理的楊明?說，公司賣的是高品質以及環保肥料，高品質肥料可有效提升土壤的營養成分及作物的數量，然而在行銷給農民時卻發現，不少人都採用價格低廉、速效性但卻可能導致土壤污染的肥料，唯高爾夫球場則較易接受採用進口高品質肥料。

楊明勳表示，當時EMBA的指導教授丘周剛透過「10Ps」行銷策略與「TRIZ」理論中的商業模式，幫助他釐清消費者需求及確定消費族群分布，進而發掘出行銷策略的關鍵問題，以利後續行銷高品質肥料時更有效，「我是第一屆校友，兩年的課程不輕鬆，很紮實，讓我獲得良師益友，也解決了我當時事業上面臨的困擾。」

今年臺中教育大學EMBA班持續招募新生，將於2020年12月17日至2021年1月19日開放招生。只要是在職場上有4年經驗、期望將職場經驗與學術理論結合的人即可報名，篩選過程免筆試，以書面審查與面試篩選，預計將招收19位新生。

(工商 )