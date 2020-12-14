今年全球伺服器市場雖一度受到疫情攪局，但受惠遠距辦公、雲端服務需求，全年出貨量仍可望恢復成長力道，研調單位DIGITIMES Research估2020年將突破1,600萬台，並預期明（2021）年還將以5.6％年增幅成長。

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，2020年第一季因疫情阻斷供應影響伺服器出貨進度，第二季後供應恢復正軌後成為全年出貨高峰，下半年雖出貨速度稍微放緩，但整年因大型雲端業者恢復成長動能、中國大陸政府強力推動雲端基礎建設拉抬本土品牌業者出貨，加上2019年出貨基期較低，2020全年伺服器出貨預估將年增7%，突破1,600萬台。

展望2021年，疫情雖可能影響全球經濟表現，並減緩企業客戶對伺服器等設備的資本支出，不過遠距辦公、線上購物將成為生活新常態，持續帶動在家辦公、電子商務、社群影音平台使用需求，大型雲端業者拉貨成長力道不墜，加上英特爾(Intel)、超微(AMD)新一代CPU將於上半年大量鋪貨，預期出現小幅換機潮預期伺服器出貨將進一步增加5.6%。

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