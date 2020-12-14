大陸國家統計局14日公布11月70個大中城市房價數據，總體上房價仍在上漲，但漲幅較10月有些微回落。一線城市無論新房還是二手房的漲幅均是廣州領跑。

新房價格方面，期間四個一線城市按月上漲0.2％，漲幅比上月回落0.1個百分點；31個二線城市按月上漲0.1％，漲幅與上月相同；35個三線城市按月上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點。

二手房價格方面，期間一線城市按月上漲0.5％，漲幅與上月相同；二線城市按月上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；三線城市按月上漲0.2％，漲幅與上月相同。

一線城市中，廣州新房、二手房月漲幅雙雙領跑，分別為0.9％和0.8％

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。各線城市新建和二手住宅銷售價格按月漲幅與上月相同或回落；按年漲幅比上月回落，二手住宅漲幅總體穩定。

(工商 )