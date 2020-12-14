台中市發生首宗使用已兌付三倍券詐欺案，警方昨日循線帶回洪、張姓兩名嫌犯，嫌犯表示在西屯永安橋下撿到三倍券，不過在警方清查後，相關供詞卻兜不攏，包括撿到地點及張數說詞反覆，來源交代不清，目前警方僅能突破嫌犯心防，讓他們說實話，並積極調閱相關監視器及進行清查。

警方昨天帶回嫌犯後，根據供詞開始進行清查，起初嫌犯坦承在西屯永安橋下撿到6張三倍券，但經過清查後，發現疑點重重，現場未找到其他三倍券痕跡，以及監視器並未看到人，不過嫌犯則又改口說在東撿到，但一下子又說在西撿到，每講一次不同供詞，警方又要再查證一次，但不排除任何可能性。

洪、張姓兩名嫌犯持已兌付三倍券到檳榔攤賣菸涉及詐欺案。（王文吉攝）

警方目前未查出有其他嫌犯，仍積極清查及調閱相關監視器，範圍在台中市。由於嫌犯說詞反覆，對來源交代不清，且供詞兜不起來，警方擔心恐有串證之虞，目前只能突破嫌犯心防，讓他們說實話以釐清案情。

東勢警分局14日對於案情三緘其口，僅強調本案由台中地檢署指派檢察官專責指揮偵辦，目前擴大偵辦中，一切暫不對外發言。

(中時 )