韓國KOSPI指數以近平盤開出後，受到賣壓襲擊指數一度下跌十餘點，但多頭有外資撐腰下，大盤向上拉升並上漲近10點，一度創下2782.79點歷史新高。不過多空勢均力敵下，早盤大部分都在平盤上下游走。KOSPI指數暫為2773.15點，上漲3.09點，漲幅0.11%。

不畏韓國近日每日確診人數已破千影響，KOSPI指數11日續創歷史新高。分析師指出，除了陸續出爐最新經濟數據外，疫苗研製以及配送後續都會左右KOSPI走勢。近日來，韓國每日確診人數已破千人大關，韓國政府正考慮要將社交距離調高至最高等級三。

根據統計，外資在11月淨買超韓股6.1兆韓元，約56億美元，並創下7年多來，也就是從2013年9月以來最高單月淨買超金額。其中，又以英國人是最大買家。

多空交戰下，三星電子漲0.68%，SK海力士漲1.3%。現代汽車小跌0.26%，不過零組件子公司現代摩比斯(Hyundai Mobis)卻因收購消息激勵股價飆漲7%。

最新匯價，目前1美元可兌換1090.05韓元，韓元升值0.25元，尚堅守1100心理價位關卡。

(時報資訊)