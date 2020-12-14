台灣央行將在本周舉行Q4理監事會，市場研判央行政策利率仍將維持重貼現率停留在1.125%的歷史最低點。至於M2目標區是否會調整也受到矚目。據央行公布的10月M2年增率為7.05%，已經高出目標區2.5%-6.5%的區間，因此，央行周四理監事會有關M2目標區的調整，也成為外資矚目焦點。

雖然10月的M2年增率為7.05%，但累計前10月的M2年增率平均為5.4%，仍在目標區間之內。

10月金融情勢，10月M1B年增率為12.85%，M2年增率為7.05%，M1B年增率連續第6個月走高，為2010年7月以來新高，而M2年增率則較上月下滑。M1B年增率走高，主要係活期儲蓄存款成長，而M2年增率下滑，則是受外匯存款成長減緩所致。

法人指出，今年資金潮與10年前金融海嘯之後發展有點類似，台灣因疫情控制佳，今年經濟成長率是全球少數仍能維持正數的國家，加上美中貿易戰爆發後，台商轉移生產基地，政府適時推出台商回台投資、境外資金回流等政策，引導國人資金匯回，廠商實質投資，更進一步帶動出口貿易成長，不管是內需或外需，正常經濟活動下衍生的交易需求增加，國人投資理財需求等都使M1B與M2年增率不斷走高。

(時報資訊)