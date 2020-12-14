富強鑫(6603)大陸廠今年表現強勁，產能維持接近滿載狀況，除了主力獲利來源的寧波廠外，近幾年持續改善東莞廠的定位，2019年開始小幅獲利，今年上半年雖然受到疫情影響，不過，前11月仍有稅前獲利0.22億元成績，2021年仍將是公司獲利主要來源，2023年第三工廠寧波杭州灣投產後，大陸營收比重將達65％以上。

富強鑫大陸寧波及東莞兩廠目前產能接近滿載，其中，寧波廠貢獻強勁，主要生產客製化大型機台為主，前11月稅前獲利1.9億元；東莞廠前幾年都呈現虧損狀態，近年來團隊重整，也將產品定位調整，專攻中小型雙色機，提升毛利率，並由寧波廠全力支援，東莞廠去年開始小幅獲利，今年即使有疫情干擾，前11月繳出稅前獲利0.22億元成績，已經優於去年全年。

該公司已經投入大陸第三工廠寧波杭州灣的籌建，斥資10億元台幣，預估在2023年投產，杭州灣新廠產能是寧波廠的兩倍，最大產值可達一年10億人民幣。目前大陸營收占比55％，2023年投產後開始產生效益，屆時大陸營收占比將突破65％。

富強鑫11月營收降到3億元以下，年減17.13％，主要受到海運缺櫃，造成出貨不順影響，但訂單並未變化，今年前11月營收27.07億元，年減9.65％。由於目前海運仍是一櫃難求，法人估計今年全年營收估計約30億元。

(時報資訊)