行政院經貿辦昨發出新聞稿，認為美豬標示萊劑會引發歧視問題。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，假如在一定的安全標準之下萊劑是安全的，再去要求標示的話，就構成不需要的標示要求；更嚴格當然可以，但我們要提出科學證據。
經貿辦昨發出新聞稿表示，若以健康為理由要標示萊劑，同樣地，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。
鄧振中上午表示，國際科學標準就是一個標準在那邊，如果每個國家說我需要更嚴格的標準，那要有理由，事實上，我們現在的標準在豬腎的部分，已經比國際標準更嚴格，因為考慮到台灣有些作月子的婦女，以及特殊的飲食習慣，就若干標準已經比國際更嚴格了。
鄧振中說，更嚴格當然可以，但我們要提出科學證據，WTO的規範是你的標示不可以造成不需要的貿易障礙，假如在一定的安全標準之下是安全的，再去要求標示的話，就構成不需要的標示要求，民間企業界的業主為了提高產品的價值，當然可以自已標示，所以我們現在的作應該是非常妥適的，也就是政府的規範加上民間的配合，整個重點就是這樣。
(中時 )
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