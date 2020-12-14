士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

新冠肺炎疫情肆虐全球，儘管台灣目前疫情控制得宜，但外國遊客進不來也重擊國內觀光業。台北市知名士林夜市近來傳出已有百家店面歇業，而據內政部實價網資料披露，當地文林路的透天店面租金單價，竟已經跌破4千元，每坪僅剩3千5，創歷史新低。

疫情衝擊，國內觀光旅遊業首當其衝，尤其是少了外國觀光客，讓部分夜市災情更慘重。先前士林夜市攤商就曾透露：「該倒的都倒光了，沒看過士林這種慘況！」，整個商圈大小攤位至少已倒閉100多家，店一變少，本地客上門意願更低，生意幾乎掉到只剩一成，不少店家只好趕緊找外送平台合作。

而依內政部實價網統計，今年8月士林夜市文林路上的透天店面，43.56坪月租金15.3萬，也就是說每月每坪的店租單價為3518元，來到歷史新低，比起士林夜市最鼎盛時期的2014年，房價慘跌近6成。

有網友在PTT上分析，人潮在線上，不跟上時機、只為了抽成斤斤計較，早晚會被淘汰，看看每個攤販前都有Ubereats或熊貓在等，就知道現在夜市攤販都得跟外送合作了，而且夜市越來越不需要商圈化，最急的應該是房東。也有網友認為，夜市的沒落不僅僅是因為新冠疫情，許多夜市過去為了搶攻外國觀光客逐漸失去特色、品質，甚至開高價宰殺觀光客，也是造成夜市沒落的原因之一。

(中時新聞網)