彰化縣員林市67歲精障老婦人，20年前離家出走後失蹤，家屬通報協尋多年，6年前遭宣告死亡；員林警方今年以來積極清查失蹤人口冷案，日前透過DNA資料庫比對發現，被安置在花蓮玉里鄉的遊民就是高婦，女兒接獲警方通知震驚又意外，日前在警方通知下陪同前往相認，母女當場相擁而泣。

員林分局偵查隊長鐘振邦說，日前員林警方剛偵破失蹤16年原來早已慘遭殺害的白骨桶屍命案，近日再度以偵辦重大刑案的精神、能量，清查轄內失蹤人口，採用新興科技突破盲點，讓失蹤人口得以和家人團圓。

老婦人與長女失散20年，甚至已經被宣告死亡，近日在警方協助下在花蓮玉里醫院重逢。（警方提供／謝瓊雲彰化報導）

員林分局偵查隊長鍾振邦指，警方近日以偵辦重大刑案的量能，清查轄內失蹤人口，幫助許多失蹤人口與家人團聚。（謝瓊雲攝）

高家長女阿美與丈夫接獲警方通知，在警方陪同下專程前往花蓮玉里與20年沒見面的母親相認，由於老婦人的生日是元月2日，員林警方貼心準備蛋糕，讓一家人慶祝，場面溫馨感人。

阿美說，父親與母親育有3名子女，因母親有精神疾病，弟弟、妹妹也因此都有身心障礙問題，母親經常會無故離家失蹤，父親要養家又要顧母親十分辛苦，母親娘家在北部，過去多次走失都是在北部尋獲。

阿美說，母親最後一次離家失蹤後報警協尋都沒下文，2002年父親病故後，一家就此失散。後來因外公過世，母親已在2014年由舅舅等親友們向法院宣告死亡，沒有想到還能與母親重逢，真的很感謝警方幫忙。如今一家人戶籍雖仍在員林市，但她與丈夫在台中市工作，與弟弟一同租屋就近彼此照料，妹妹也有精障問題，難以掌控其意志與行動。

鐘振邦說，高婦2000年4月23日走失，家屬同年5月6日報案協尋，當時警方透過交友、交通違規、出入境紀錄和金融帳戶等資料均無所獲；這次警方不放棄，利用各種方法管道尋人，說服家屬同意採集DNA比對，送法務部法醫研究所確認親屬關係。

警方表示，老婦在外流浪多年，14年前由政府直接安置在花蓮玉里醫院新興分院至今，因長女阿美腳傷行動不便，家庭經濟困頓，子女並無能力將老婦人接回家安養，後續將請社福機構接手協助。

(中時 )