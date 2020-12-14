一名小吃店負責人阿文（化名），聘請另一名男子阿明（化名）擔任管理人員，2人讓店內坐檯小姐與客人大玩「脫衣骰子」遊戲，在包廂內大跳裸舞，結果被喬裝成男客的員警，逮個正著，法官審理後將阿文與阿明各判4月徒刑。

據了解，小吃店負責人阿文，聘請多名辣妹到店內坐檯，與客人玩起擲骰子脫衣裸體跳舞遊戲，小姐擲骰子每輸一次就脫一件。消費方式為120分鐘包廂費1000元，坐檯小姐每120分鐘600元，小吃部抽成100元，其餘500元為小姐所得。

「ETtoday」報導，因為阿文小吃店的經營方式引起警方懷疑，員警日前遂喬裝成男客前往消費，由3名辣妹坐檯，果然進到包廂沒多久，3名女子就開始玩起脫衣骰子遊戲，玩到最後就跳起裸舞，員警立即表明身份，當場查獲小吃店的色情營業。

阿文與員阿明被逮後辯稱，不知道3名小姐在包廂內的脫軌行為。但法官認為，兩人明知坐檯小姐除了伴唱、陪酒之外，還會陪男客玩脫衣骰子遊戲，甚至跳裸體熱舞，不信其說詞。

法官審理後，認定阿文與阿明只知增加店內營收，卻未對該行為卻未多加制止，讓小姐在包廂內與男客進行猥褻行為，行徑已經敗壞社會善良風氣，且犯案後否認犯行，審酌其犯案動機、家庭背景、經濟狀況等之後，分別依共同犯圖利容留猥褻罪，各判處4月徒刑，可易科罰金一日折算新台幣1千元。

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(中時新聞網)