台灣菸酒南投酒廠去年首度推出第一款OMAR單一麥芽威士忌豐收系列商品「豐收NO.1」，不僅熱銷一空，而且備受好評。今年台菸酒繼續推出「豐收NO.2」產品，運用老波本風味、果香及花香等代表台灣風格，預估全台限量9,000瓶。

南投酒廠建立於1978年，座落在青山綠水的美景之間，釀製酒類包含葡萄酒、白蘭地、威士忌、蘭姆酒及各種水果酒等，擅長運用台灣生長的特有農作物，釀製各類特色酒款，近年來更以OMAR威士忌品牌名揚海外。OMAR源自蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，代表著酒廠以「琥珀心˙台灣情」的品牌精神，傳達了釀酒人對於山水風雨醞釀的等待與詮釋。

威士忌因氣候炎熱導致酒液快速揮發，進而加速威士忌熟成，比起其他國家，台菸酒南投酒廠釀造的威士忌熟成過程較他國更快，縮時釀造出的美酒，加上大膽而創新的用桶策略，反而成為OMAR威士忌獨特風味的關鍵，更在國際烈酒競賽屢獲大獎，迄今已榮獲超過百面獎牌。

2015年開始，南投酒廠結合過往豐富的水果酒釀製經驗及資源，逐步推出原桶強度風味桶系列「荔枝酒桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」、「柳丁酒桶」等，創建了威士忌界最多元的風味桶陣容，而水果全部都是來自台灣這片土地，如彰化二林鎮的葡萄、八卦山的黑葉荔枝、南投信義鄉的梅子及中寮鄉的柳丁等等，展現了台灣特有且無可取代的風土韻味。

南投酒廠自去年起推出以台灣風土為元素的新品豐收系列NO.1，大獲市場好評，今年度「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.2）」，大膽選用「波本桶」、「泥煤麥芽原酒」、「柳丁桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」等水果風味桶進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，除展現出「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.2）」初聞有茉莉花香、蘋果、柑橘、百香果、梨子、青梅等豐富香氣，中層夾帶著香草、太妃糖、焦糖布丁及奶油蛋糕的展現，接著以煙燻和草本調性收尾，入口除了水果香氣外還帶有堅果、桃子和杏仁芬芳，尾段甚至湧出些許芭樂甜香，餘韻極為悠長。

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(工商 )