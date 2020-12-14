NBA長久以來傳承自街頭籃球的垃圾話藝術，近年因政治正確的潮流遭受威脅。勇士球星柯瑞(Stephen Curry)不反對垃圾話，他說：「這是比賽的一部分，你要有能力說，也要有能力承受。重點是不要人身攻擊，不要針對個人。」

一般而言，垃圾話得有實力做後盾，所以那麼多有名的垃圾話高手正好都是傳奇人物。大鳥柏德(Larry Bird)、麥可喬丹(Michael Jordan)、巴克利(Charles Barkley)、裴頓(Gary Payton)、賈奈特(Kevin Garnett)、大嘴米勒(Reggie Miller)、布萊恩(Kobe Bryant)皆為箇中翹楚。

比較獨特的是詹姆斯(LeBron James)，他不喜歡這種東西，「我從不會主動向對手噴垃圾話，這是我的作風，我相信我在場上的表現已經是最佳的垃圾話了。」

2016年總冠軍賽，勇士前鋒格林(Draymond Green)在第4戰面無表情看著詹姆斯說：「婊子。」詹姆斯回答：「我是有3個孩子的男人。」格林說：「仍舊是個婊子。」詹姆斯很不高興，賽後還打破規矩把對話公開，引起爭議，反遭批評是玻璃心。

今年總冠軍賽第3戰，熱火巴特勒(Jimmy Butler)對詹姆斯噴垃圾話：「你們大禍臨頭了。」其實這也沒什麼好生氣的，詹姆斯仍覺得沒必要。

七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)解釋，垃圾話人人會講，只是要講得高明就沒那麼容易。它不能涉及人格侮辱，不能問候對方家人，不能是單純的髒話，不能是球隊落後太多的局面，也不能是你坐在板凳區的時候。格林的垃圾話就很沒水準，巴克利說：「換成是我也會發飆的，誰都不能叫我婊子，否則我一定翻臉。」

(中時新聞網)