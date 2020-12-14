司法院與台北大學法律學院合辦國民法官模擬法庭活動，模擬「鄰居因糾紛發生口角持刀刺人案件」，應該用檢方起訴的殺人未遂罪判刑，或是相信被告辯稱只有傷害意圖；司法院副祕書長葉麗霞也以「學姐」身分返回母校，參加國民法官模擬法庭。

台北大學校園模擬法庭活動，背景事實設定為被告因不滿鄰居在門外放置垃圾，而持水果刀前往與被害人理論，口角後持刀刺入被害人腹部，被害人經送醫急救，住院8天始出院，經過熱烈的討論，最後多數意見認定被告構成殺人未遂罪判刑5年。

參與該次活動的葉麗霞副秘書長表示，國民法官制度的立意，不僅增進國民對司法的理解與信賴，對法律系的莘莘學子也有重要的啟發意涵；國民法官制度是在刑事審判開啟的一扇窗，將帶來審判制度的變革，也讓司法與社會大眾有直接的溝通交流與對話，透過法庭活動展現的多元價值觀，也將持續刺激審、檢、辯法律專業人士的思考，於無形中消彌司法與社會的鴻溝。

(中時 )