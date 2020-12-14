港交所行政總裁李小加將於2020年底退任，14日網路舉辦卸任記者會，李小加表示，對香港的未來沒有懷疑過，中國市場和國際市場不會完全按照同樣的方式來做，緊密相連慢慢融合，香港要不斷提高韌性和適應性。他不會離開香港，以後想幹的事情也在香港，估計退休後也會在香港。
對於自己的未來，李小加強調，自己不會離開香港，接下去也有一些事想做，希望可以不要再打工了。
對於香港市場，李小加表示，香港是慢慢自下而上發展的，需要經過市場的演變，未來十年香港一定會繼續發展，但是期間肯定會有新的問題出現，我們需要更多的視野。
此外，李小加還稱，當初上市制度改革時，有個有趣的變更是把鑼做大一點，他們特意到山西找了一個專門做鑼的地方，價格挺貴的要60萬港元，但他們還是做了，因為要配得上來香港上市的那些國際企業，不能太小氣，企業上市敲一次鑼就要20萬港元，投資回報率很高。
(工商 )
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