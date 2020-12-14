為慶祝京都宇治茶品將自2021年初正式列上常態MENU，並推廣更多消費者品茗，精品平價咖啡第一品牌路易莎自12月14日起至2021年1月4日連續三周推出年終暖心優惠，京都宇治特定茶品45元起。

路易莎創立至今希望將職人咖啡精神發揮極致，今年起更將職人精神擴大至咖啡以外的產品線，並與日本第一茶匠森田治秀聯手推出「京都宇治100％一番抹茶」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶/煎茶」等系列，上市不久即受市場好評並擠進路易莎銷量排行榜前十名。為此，路易莎已決定將該系列茶品列入常態MENU。

路易莎「京都宇治100％一番抹茶」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶/煎茶」等系列，標榜嚴選擁有170多年歷史的知名茶廠─堀田勝太郎商店，更由三度贏得日本食品界黃金殿堂級大獎《農林水產大臣賞》及多項冠軍的茶匠森田治秀監製。

所謂「一番茶」是指每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，經第一茶匠細細評估色澤、氣味、風味、與韻味各層面，精緻加工技術烘焙，結合路易莎專業研發團隊，歷經克數、溫度、比例無數地反覆測試，融合出台灣消費者喜愛之口味。

繼頂級抹茶LV《金天閣抹茶甜點》金天閣抹茶脆皮泡芙、金天閣抹茶提拉米蘇，路易莎因應冬季特別研發「蒸心金天閣抹茶紅豆白玉」，將熱甜湯「日式抹茶白玉紅豆湯」從碗裡變到杯子蛋糕裡，茶香濃郁、甜中帶苦的京都宇治金天閣抹茶蛋糕，包著飽滿的萬丹紅豆粒和白玉麻糬，加熱後口感軟Q又濕綿。「蒸心金天閣抹茶紅豆白玉」、「白蘭地生巧克力蛋糕」、「黑森林波士頓派（限定門市販售）」是路易莎最新上市三款暖冬甜食，來店憑黑卡點「任1冷藏蛋糕+任1飲品」即享蛋糕9折優惠。

路易莎年終暖心優惠內容包括：

100%一番抹茶鮮奶50元、大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶50元、大臣賞冠軍茶匠焙茶45元、大臣賞冠軍茶匠煎茶45元、100%一番特濃抹茶鮮奶55元，以及一番抹茶咖啡拿鐵75元。

(工商 )