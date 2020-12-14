今年因為疫情的影響，更使健康照顧產業面臨空前的影響。如疫情高峰的3-4月，韓國與美國相繼發生住宿式機構群聚感染，台灣長照機構可善用數位科技減輕人力負擔，因應照服人員因隔離而出現人力缺口的問題，並強化物資管理，在疫情下維繫服務的溫度。

衛服部自2018年起實施的長照法人新制度，已逐漸建構台灣居家、社區、機構住宿與綜合式長照整合網路，以因應不同族群的需求。資誠生醫產業合夥會計師蔡晏潭指出，長照法人制度的推動有助於引入企業管理模式，並擴大產業經濟規模，吸引更多醫材、輔具及照顧服務業者投入。企業的參與有助於擴大財源，並引入創新科技，借入數位創新技術，強化台灣的健康照顧產業服務品質，以因應疫情的挑戰。

完整健康照顧應涵蓋「健康」、「醫療」、及「照顧」三大領域，其中台灣在「醫療」與「照顧」領域已建構完整的服務體系，台灣有優良的醫療技術和完善的醫療服務網。資誠生醫產業合夥會計師林雅慧指出，而「健康」領域則須仰賴AI、IoT與遠距科技的整合，如配備居家監測與意外預警的智慧居家健康住宅，或利用遠距科技強化訪視服務的功能，讓高齡者健康養老。期待更多數位科技結合健康照顧的產品以及服務持續推出，帶動長照體系數位化轉型。

台灣智齡科技董事長康仕仲指出，利用AIoT智慧推車，能讓照服員量測生理數據花費時間減少20%，繕打報告的時間減少25%，加快換班時注意事項的溝通，並能提前預警急症風險，強化服務成效。除了讓工作流程更有效率，數位科技應幫助提升人際互動的溫暖。如智齡科技引入社群網路的溝通機制，讓被照顧者在翻身、陪同出門或解決生活問題後，給照服員「按讚」，藉以正向的激勵作用來取代傳統的監督機制，為長照體系帶來更多趣味和人性。

(時報資訊)