根據CNBC取得的內部郵件，特斯拉上周五通知其加州費利蒙工廠員工，其高階但舊型的電動車Model S轎車與Model X休旅車將自12月24日起停產18天，直到明年1月11日。

生產線員工被告知在這段為期約兩周半的強制休假期間，將獲得一整周的薪資給付，但公司鼓勵他們在剩餘的無薪假期間尋找其他輪班工作，也可以「自願」參與工廠其他業務，例如擔任協助向客戶交付車輛的「義工」。

在上周五發送的另一封內部電郵中，特斯拉執行官長馬斯克表示，該公司很幸運遇到一個高階的問題，即本季的需求比產量高出許多，他並勉勵員工在本季結束前盡可能提高產量。

不過，Model S與Model X將關閉生產線，或許顯示如此高的需求並未擴及這些較舊的車款。目前尚不清楚特斯拉在這段停產時間，打算如何處理Model S與Model X生產線。該公司尚未回應媒體置評請求。

今年特斯拉遭逢在中國的召回事件，並受到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的安全調查，此外亦面對部分高階Model S與Model X保修範圍擴大等問題。

特斯拉此前公布，截至9月30日的季度，特斯拉約11%的交付車輛為Model S與Model X，為15,200輛，其餘為Model 3與Model Y。

(時報資訊)