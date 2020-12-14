台北地方法院審理立委涉收賄案，日前依憲法增修條文規定發函立法院，徵詢是否同意續押立委蘇震清、廖國棟，立院將於18日討論。北院今天指出，合議庭將待立院許可後依法處理。

民主進步黨籍立法委員蘇震清、中國國民黨籍立法委員廖國棟、陳超明等人被控收受前太流公司董事長李恆隆賄款，施壓經濟部官員，透過舉辦公聽會，檢討太流增資爭議，並建議修改公司法。台北地檢署偵辦期間聲押蘇震清、廖國棟、陳超明等人獲准。

北檢起訴移審台北地方法院後，由於蘇震清、廖國棟、陳超明為現任立法委員，依憲法增修條文規定，應經立法院許可，北院徵詢立院同意後，9月22日裁定3名立委羈押禁見。

北院合議庭4日裁定陳超明新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。另外，蘇震清、廖國棟羈押期限將於12月22日屆滿，蘇、廖為現任立委，北院8日徵詢同意的公函呈請司法院轉呈立法院。

立法院今天召集朝野協商後，決定18日院會中討論。北院表示，合議庭將待立法院會討論結果，依法處理。（編輯：張銘坤）1091214

(中央社)