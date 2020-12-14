22歲男星黃俊捷，演出《三生三世枕上書》爆紅，不過卻被女網友指控劈腿，甚至爆料初夜被奪走後，黃俊捷還在床上找處女血，沒想到竟又被踢爆愛約炮、多人運動的行徑，甚至遭控「炮友多到組後宮」，引發網友議論。

這名女網友14日凌晨在微博先表示沒料到事情會演變到此地步，接著爆料得知黃俊捷熱愛「多人運動」後，讓她對於兩人的關係感到徹底絕望，更無奈回應：「人生第一次那麼希望假料是真的，多麼希望這一切真的只是一場戲，多麼希望這一切都是假的，多麼希望真的是炒作，多麼希望你能站出来闢謠」。

女網友指控黃俊捷全文。（圖／花兒超级乖微博）

此外被粉絲指控在自導自演，她回應不需要拿此事炒作，反倒自嘲：「到現在一分錢沒拿到，反而一直在自費到處跑到處取證，可笑的為了證明一件真的事情是真的」，接著更撂下狠話：「這件事结束後，我就會永遠永遠的消失在這個世界上….希望我一個人的命，能引起重視」。

最後她也強調真心付出感情，卻只被黃俊捷當成只是炮友，坦言將退出這場「多人遊戲」，並反諷：「祝你早日湊夠後宮三千早日『登基』，我不行，我太介意了我覺得髒」，最後更怒指黃俊捷「你根本不是人」，對這份感情早已心死。

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